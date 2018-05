LPI-GTH: Geräteschuppen abgebrannt - Ursache unklar

Ingersleben - Landkreis Gotha (ots) - Vergangene Nacht, gegen 02.30 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache in der Gartenanlage "Am Anger" ein Geräteschuppen in Brand. Er brannte vollständig nieder. Das Feuer griff auf einen benachbarten Schuppen über. Dieser musste von Feuerwehrkameraden zur Brandbekämpfung geöffnet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden wird vorläufig auf zirka 5500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt zur Brandursache. (aha)

