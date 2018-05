LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgesprengt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Wie viel Bargeld und Zigarettenschachteln bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Johannesstraße am Montagabend gegen 23:20 Uhr gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Neben dem Automaten wurden noch drei in der Nähe abgestellte Pkw von umher fliegenden Teilen beschädigt. Auch hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Die Polizei in Gotha sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 oder an den Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer: 01-008964. (av)

