LPI-GTH: Mehrere Schaufensterscheiben in der Innenstadt mit Graffiti beschmiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - An Schaufensterscheiben von insgesamt 15 Geschäften und dem Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Matthias Hey (SPD) in der Gothaer Innenstadt wurden am frühen Dienstagmorgen durch einen oder mehrere unbekannte Täter Graffitis gesprüht. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1.550 Euro geschätzt. Da eine politische Motivation bei der Tatbegehung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Gotha übernommen. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell