LPI-GTH: Brand in Einfamilienhaus - hoher Sachschaden

Crawinkel - Landkreis Gotha (ots) - Am Montagnachmittag ist im Obergeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Eine im Haus lebende 57-Jährige versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen, musste aber aufgeben. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Frau verließ mit zwei fünf und dreijährigen Kindern selbstständig das Wohnhaus. Durch das Feuer brannten das Ober- und Dachgeschoss des Hauses komplett aus. Der Sachschaden wurde auf ca. 150 Tausend Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung kamen mehrere Feuerwehren mit 65 Kameraden zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt zur Brandursache, die erst am Dienstag den Brandort gefahrlos betreten kann. Die beiden Kinder und die Frau wurden am Brandort medizinisch untersucht, sie sind unverletzt. Die im Haus lebende Familie kommt bei Verwandten im Ilm-Kreis unter. (kk)

