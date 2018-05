LPI-GTH: 65jähriger Radfahrer von Pkw erfasst

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Ein 65jähriger Radfahrer stürzte heute Vormittag, gegen 10.45 Uhr, in der Stedtfelder Straße, nachdem er von einem VW angefahren wurde. Der 61jährige Mann am Steuer des VW missachtete beim Einbiegen von einem Seitenweg in die Stedtfelder Straße die Vorfahrt des querenden Radfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der leicht verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (aha)

