LPI-GTH: Baggerbatterien gestohlen - Zeugen gesucht

Ifta, Gerstungen - Wartburgkreis (ots) - Auf einem Baustellengelände an der B 7 bei Ifta stahlen ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag aus einem Hitachi-Bagger die Batterie im Wert von 200 Euro. Zudem beschädigten sie einen Bauwagen, welchen sie gewaltsam aufbrachen, aus diesem aber nichts entwendeten. Aus einem Kettenbagger, der auf einem Lagerplatz am Dietrichsberg bei Gerstungen abgestellt war, stahlen ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin zwischen Dienstagnachmittag und Freitagmorgen zwei Batterien im Gesamtwert von zirka 350 Euro. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter den Bezugnummern 09-008546 bzw. 09-008533. (aha)

