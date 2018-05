LPI-GTH: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Ein unbekannter Täter/unbekannte Täterin schlug in der Nacht zu Freitag, zwischen 19.30 Uhr und 08.30 Uhr, die Heckscheibe eines VW Caddy ein. Der Pkw stand in der Langenhainer Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Offensichtlich wurde nichts gestohlen. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-008724. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell