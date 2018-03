LPI-GTH: Kind leicht verletzt bei Verkehrsunfall

Gotha - Stadt (ots) - Heute Morgen, gegen 07.15 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bachstraße und Spohrstraße ein vierjähriges Mädchen leicht verletzt. Ein 48jähriger VW-Fahrer hatte unter Missachtung der Vorfahrtsregel Rechts vor Links einem 32jährigen Opel-Fahrer die Vorfahrt genommen und war mit diesem zusammengestoßen. Das verletzte Kind soll in dem Opel gesessen haben. Dass es sich bei dem Unfall verletzte, wurde der Polizei erst einige Zeit nach der Unfallaufnahme mitgeteilt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. (aha)

