LPI-GTH: Eigentümer des Rollstuhls bekannt

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Der Eigentümer des am 02.02.2018 in der Langensalzaer Straße gefundenen Rollstuhls (beachte unten anstehende Meldung vom 23.02.2018) hat sich der bei der Polizei in Eisenach gemeldet. Die Suche nach dem Eigentümer hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns für die Unterstützung. (aha)

In einem Mehrfamilienhaus in der Langensalzaer Straße hat ein Anwohner am 02.02.2018 einen neuwertigen Rollstuhl gefunden. Der Rollstuhl der Markte Dietz stand in einem Holzverschlag bei den Mülltonnen. Überprüfungen im nahegelegenen Pflegeheim zum Eigentümer verliefen ergebnislos. Wer vermisst einen solchen Rollstuhl oder kann Hinweise geben, wem er gehören könnte? Hinweise bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-002494. (kk)

