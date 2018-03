LPI-GTH: Rotlichtverstoß führt zu Unfall - Bußgeldverfahren

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Der 18-jährige Fahrer eines Skoda Octavia missachtete am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, in der Clemdastraße das Rotlicht an der Lichtzeichenanlage und wollte nach rechts auf die Rennbahn abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug mit Sattelanhänger. Der Pkw prallte in die rechte Seite des Zugfahrzeuges. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ca. 8000 Euro. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (kk)

