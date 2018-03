LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Vergangene Nacht, zwischen 18.00 Uhr und 07.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Suhler Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und eine Tür. Es entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro. Gegenwärtig ist noch unklar, ob und was die unbekannten Täter gestohlen haben. Zeugenhinweise an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-004667. (aha)

