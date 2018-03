LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Ein 47Jähriger fuhr heute Morgen, gegen 07.45 Uhr, mit seinem VW-Transporter unter Missachtung der Vorfahrt von der Ohrdrufer Straße kommend in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße ein. Dort stieß er mit dem Pkw Hyundai einer 35Jährigen zusammen, die den Kreisverkehr gerade aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung Gothaer Straße durchfuhr. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11 Tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. (aha)

