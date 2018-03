LPI-GTH: Kollision mit Winterdienst

Gotha - Stadt (ots) - Weil er vom Gegenverkehr geblendet worden sein soll, stieß ein 59Jähriger gestern Abend, gegen 19.30 Uhr, in der Südstraße mit dem Räumschild eines entgegenkommenden Winterdienstfahrzeugs zusammen. An seinem Opel entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. (aha)

