LPI-GTH: Spiegelschale von VW Tuareg gefunden

Gotha (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am 28.02., zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr, in der Langesalzaer Straße, Höhe Nr. 41. Nach Spurenlage ist ein Pkw aus noch unbekannter Ursache in Höhe der Verkehrsinsel für Fußgänger nach links von der Fahrbahn abgekommen, die Verkehrsinsel wurde überfahren. Das Fahrzeug streifte die Behelfsampel, beschädigte den Sicherungskasten und den Standfuß. Beim Verlassen der Verkehrsinsel wurde noch das dort angebrachte Verkehrszeichen gestreift. Dabei wurde die Oberschale des linken Seitenspiegels abgerissen, die an der Unfallstelle aufgefunden wurde. Die Oberschale konnte einem schwarzen VW Tuareg ab Baujahr 2015 zugeordnet werden. Wer kann Hinweise zum Unfallfahrzeug, das auf der linken Fahrzeugseite Unfallspuren haben müsste, geben? Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-004656. (kk)

