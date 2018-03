LPI-GTH: Doppeltes Pech für ein Ehepaar

B 88/Wutha-Farnroda - Wartburg-Kreis (ots) - Gestern Abend verursachte eine 51-Jährige in der Eisenacher Straße im Kreisverkehr einen Unfall. Das von der Frau gefahrene Fahrzeug prallte in die Leitplanke. Sachschaden ca. 2000 Euro. Die Frau war aufgrund des Unfalles offenbar so geschockt, dass der 59-jährige Ehemann das Fahrzeug von der Unfallstelle fuhr. Ein Atemalkoholtest sowohl bei der Frau als auch beim Ehemann führte zur Feststellung, dass beide unter Alkoholeinfluss standen. Bei ihr wurden 1,3 Promille gemessen, was zur Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines führte. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, sein Atemalkoholwert wurde mit 1,0 Promille festgestellt. (kk)

