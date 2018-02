LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach 16-jähriger Celine Pitschmann

vermisste Celine Pitschmann, 16 Jahre Bild-Infos Download

Arnstadt/Hünfeld (ots) - Seit Montag, dem 26.02.2018, wird die 16-jährige Celine Pitschmann vermisst. Die Jugendliche lebt in einer Wohngruppe in Hünfeld (Hessen) und steht unter Betreuung des zuständigen Jugendamtes. Sie hat am 21.02.2018 diese Wohngruppe unerlaubt verlassen und wurde am 26.02.2018 bei einer Verwandten in Arnstadt aufgegriffen. Bevor sie zurück nach Hünfeld gebracht werden konnte, verschwand Celine aus der Obhut eines Jugendwohnheimes. Seitdem ist Celine Pitschmann unbekannten Aufenthaltes. Sie hat verwandtschaftliche Bezüge nach Arnstadt und Erfurt.

Beschreibung der Vermissten:

- ca. 1,65 m groß - kräftige Statur - schulterlange rot gefärbte Haare - schwarze Jacke, Kapuze mit Fellbesatz - rosafarbene Schuhe mit Glitzerbesatz - zerschlissene Jeans - hat einen Rucksack und Stofftiere bei sich

Wer hat Celine Pitschmann gesehen oder weiß wo sie sich aufhält?

Das zuständige Jugendamt ist mit der Veröffentlichung von Bild und Namen der Vermissten einverstanden.

Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, 03677/60124 oder jede andere Polizeidienststelle. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell