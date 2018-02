LPI-GTH: Stoppschild missachtet - Drei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots) - Gestern Vormittag, gegen 10.45 Uhr, bog eine 25jährige Frau unter Missachtung eines Stoppschildes mit ihrem VW Golf von der Mühlberger Straße nach links in Richtung Wechmar ab. Dort stieß sie mit einem aus Richtung Apfelstädt kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw Hyundai zusammen. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen gegenüber in der Lindenstraße am Stoppschild haltenden Pkw Mazda geschoben. Die junge VW-Fahrerin und die beiden 67 und 65 Jahre alten Insassen des Hyundai wurden leicht verletzt. Die 58jährige Fahrerin des Mazda blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 22 Tausend Euro geschätzt. (aha)

