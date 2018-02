LPI-GTH: Drei beschädigte Fahrzeuge nach Auffahrunfall

Gotha - Stadt (ots) - Ein 71jähriger Mann fuhr heute Morgen mit seinem Pkw Renault in der Stielerstraße aufgrund Unaufmerksamkeit auf einen Pkw VW auf. Dieser stand hinter einem anderem Pkw VW an der roten Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der hintere VW auf den vorderen VW geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 10 Tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell