LPI-GTH: Auffahrunfall aus Unaufmerksamkeit

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, hielt eine 70jährige Frau mit ihrem VW Bora am rechten Fahrbahnrand in der Ohrdrufer Straße. Mit Blinken habe sie dies entsprechend angezeigt. Eine 31jährige Peugeot-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An ihnen entstand zirka 4000 Euro Sachschaden. Beide Frauen blieben unverletzt. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell