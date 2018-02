LPI-GTH: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Gestern, zwischen 10.55 Uhr und 12.30 Uhr, wurde aus einer Jacke ein schwarzes Mäppchen und eine Geldbörse samt Dokumenten und Bargeld gestohlen. Die Jacke lag in einem Regal des Foyers eines Schulgebäudes in der Robert-Koch-Straße. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-004573. (aha)

