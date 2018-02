LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Korrektur

Gotha (ots) - Der Standort des angegebenen Supermarktes ist nicht die Kindleber Straße sondern die Schöne Allee. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (kk)

Ausgangsmeldung:

Gotha - Am Dienstagmittag packte ein 27-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Kindleber Straße in seinen Beutel mit Lebensmitteln im Wert von knapp 20 Euro. Mit seiner Beute rannte er an der Kasse vorbei aus dem Laden. Eine Angestellte lief hinterher und stellte den aus Lybien stammenden Mann auf dem Parkplatz. Die Frau hielt ihn fest, der Mann wehrte sich heftig. Ein 43-jähriger Zeuge griff ein und überwältigte den mutmaßlichen Täter. Der 27-Jährige wurde zurück ins Geschäft gebracht, wo er kurze Zeit später aggressiv wurde und wiederum flüchtete, ohne Beute. Bei der sich anschließenden Fahndung konnten Polizisten den 27-Jährigen im Bereich Mohrenberg festnehmen. Der Mann hat keinen Wohnsitz in Deutschland. Die zuständige Ausländerbehörde wurde informiert. Am Mittwoch soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei Gotha bedankt sich bei dem 43-jährigen Zeugen für sein beherztes Eingreifen.(kk)

