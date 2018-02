LPI-GTH: Unbekannter überfällt Bekleidungsgeschäft - Zeugensuche

Gotha (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, hat ein Unbekannter ein Bekleidungsgeschäft in der Schönen Allee überfallen. Der Mann betrat mit einem Werkzeug in der Hand das Geschäft, bedrohte damit eine Angestellte und forderte zum Öffnen der Kasse auf. Der Mann griff sich den Kasseneinsatz. Der Angestellten gelang die Flucht vor dem Unbekannten und rief um Hilfe. Zwei Zeugen hörten die Hilferufe und trafen beim Betreten des Geschäftes auf den unbekannten Täter. Der Täter flüchtete mit seiner Beute über die Schöne Allee in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Unbekannten:

- ca. 25 Jahre alt, 1,70 m groß, sportlich schlanke Statur - deutschsprachig - komplett schwarz gekleidet - Kapuze auf dem Kopf, Schal vor dem Mundbereich - dunkle Turnschuhe mit auffällig weißer Sohle - weiße/helle Handschuhe - weißer Stoffbeutel mit rotem Motiv

Die Polizei sucht Zeugen, die sich im Bereich des Einkaufskomplexes in der Schönes Allee aufgehalten haben. Hat jemand den Unbekannten beobachtet? Hinweise bitte an die Kripo Gotha, Tel. 03621/781424. (kk)

