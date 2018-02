LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rathauses

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Heute Mittag, gegen 12.20 Uhr, stieß auf dem Parkplatz des Rathauses in der Nouvioner Straße die Fahrerin eines grauen VW Touran beim Rückwärtsausparken gegen einen anderen silbernen VW Touran. Die unbekannte Frau soll noch ausgestiegen sein, habe aber anschließend die Unfallstelle in unbekannte Richtung verlassen. Die zirka 40 bis 50 Jahre alte Frau soll einen dunklen Kurzhaarschnitt und eine helle Jacke getragen haben. Der entstandene Schaden an der Stoßstange des silbernen VW war nicht gleich sichtbar, was möglicherweise die unbekannte Frau dazu bewogen hatte, die Unfallstelle pflichtwidrig zu verlassen. Hinweise zu der unbekannten Frau oder zum Kennzeichen ihres Pkw teilen sie bitte über Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-004538 mit. (aha)

