LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Lkw

Wünschensuhl - Wartburgkreis (ots) - Gestern Nachmittag, 13.30 Uhr, soll es 300 Meter nach dem Ortsausgang Wünschensuhl in Richtung Marksuhl auf der L 1023 zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Lkw gekommen sein. Der 55jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine hielt am Unfallort an und meldete den Unfall. An seinem Lkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der andere Lkw soll seine Fahrt in Richtung Marksuhl pflichtwidrig fortgesetzt haben. Es soll sich um einen mittelgroßen, weißen Lkw mit Kofferaufbau ohne Anhänger handeln. Am Steuer soll ein Mann gesessen haben. Vermutlich wurde der unbekannte Lkw ebenfalls am Spiegel beschädigt. Zeugenhinweise an Telefon 03691/6010 unter der Bezugnummer 09-004450. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell