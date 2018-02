LPI-GTH: LKW-Spiegel gestohlen - Zeugen gesucht

Emleben - Landkreis Gotha (ots) - Zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 04.45 Uhr, stahlen unbekannte Täter die Außenspiegel einer auf einem abgeschlossenen Firmengelände in der Straße Am Köpfchen abgestellten Sattelzugmaschine der Marke DAF XF 460 FT. Darüber hinaus zapften die unbekannten Täter aus dem Kraftstofftank 200 Liter Diesel ab. Zeugenhinweise an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-004405. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell