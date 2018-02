LPI-GTH: drei beschädigte Fahrzeuge nach Auffahrunfall

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Trotz grüner Ampel staute sich gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, der Verkehr in der Kasseler Straße an der Kreuzung Adam-Opel-Straße. Ein 58jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf, der sich aus Richtung Katharinenstraße näherte, bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr auf einen Pkw Renault Clio auf, der durch den Aufprall auf einen weiteren Pkw Suzuki geschoben wurde. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 12500 Euro. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell