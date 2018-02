LPI-GTH: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 04.30 Uhr, auf unbekannte Weise einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Straße Lauchaer Höhe auf und stahlen das Münzfach. Es entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro. Der Automat war erst wenige Tage in Betrieb, so dass von einem geringen Geldbetrag ausgegangen wird, den die unbekannten Täter stahlen. Zeugenhinweise an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-004444. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell