LPI-GTH: Holprige Fahrt nach Hause

Angelroda/Neusiß - Ilm-Kreis (ots) - Dienstagnacht hat es ein 43-Jähriger mit seinem Auto nicht mehr nach Hause geschafft. Der Mann durchfuhr kurz nach Mitternacht Angelroda und prallte mit dem von ihm geführten Opel Combo in eine Leitplanke. Unbekümmert fuhr er weiter Richtung Neusiß. Dort kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte wiederum eine Leitplanke. Das Fahrzeug überfuhr fünf Pflanzsteine, die zerstört wurden. Polizisten trafen den Bruchpiloten an der Unfallstelle an. Der 43-Jährige war mit 1,78 Promille nicht mehr fahrtauglich, der Opel auch nicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es folgten die üblichen Maßnahmen wie Blutentnahme und Sicherstellung Führerschein. Der Mann wohnt in einem anderen kleinen Ort im Ilm-Kreis. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (kk)

