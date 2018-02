LPI-GTH: Winterliche Straßenverhältnisse decken mehrere Straftaten auf

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - In Ernstroda ist am Montagabend, gegen 18.00 Uhr, ein Fiat gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes Vito geprallt. Zuvor verlor der 21-jährige Fiat-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Es drehte sich nach links, kam auf die Gegenfahrbahn, überfuhr den Gehweg und einen Grünstreifen und prallte gegen das linke hintere Rad des Mercedes. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die am Fiat angebrachten Kennzeichen gehören an ein anderes Fahrzeug und wurden kurz zuvor in Ohrdruf gestohlen. Der Fiat selbst war seit Ende Januar stillgelegt und demzufolge auch nicht versichert. Ein Drogenschnelltest bei dem jungen Mann führte zur Feststellung, dass er unter Drogeneinfluss unterwegs war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Kennzeichen beschlagnahmt. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell