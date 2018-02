LPI-GTH: Polizei gewährleistete friedlichen Verlauf einer Demonstration am Montagabend

Eisenach (ots) - Die Polizeiinspektion Eisenach führte am 26.02.2018 einen Polizeieinsatz in der Innenstadt Eisenach durch. Anlass war eine angemeldete und von der Ordnungsbehörde mit Auflagen genehmigte Versammlung. Unter dem Motto "Deutschland den Deutschen - Wir sind das Volk" hatte Herr Patrick Wieschke für 17.00 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Markt aufgerufen und im Anschluss einen Demonstrationszug durch die Innenstadt von Eisenach durchgeführt, an der bis zu 270 Personen teilnahmen. Die Demonstration verlief friedlich und ohne Störungen. Die PI Eisenach wurde von Beamten der Thüringer Bereitschaftspolizei, dem Bildungszentrum und der LPI Gotha unterstützt.(cw)

