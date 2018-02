LPI-GTH: Einbruch in Spielothek in Stregda - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Heute Morgen, gegen 06:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Spielothek in der Straße An der Schiebewiese ein. Sie hatten eine Scheibe einer Tür eingeschlagen und waren so in die Spielothek eingedrungen. Die Automaten ließen sie aus noch nicht geklärten Gründen unberührt. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung, möglicherweise in Richtung Hötzelsroda und weiter über die BAB 4. Zeugen, die heute Morgen zwischen 06.30 Uhr und 07.00 Uhr am Tatort bzw. in Tatortnähe auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eisenach, Telefon 03691/2610, unter der Bezugnummer 09-004409 in Verbindung zu setzen. (aha)

