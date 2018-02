LPI-GTH: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Frankenroda - Wartburgkreis (ots) - Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VW Touran mit MHL-Kennzeichen befuhr Sonntag, gegen 16.00 Uhr, die K 50 von Frankenroda in Richtung Ebenshausen. Er oder sie sollen zirka 50 km/h schnell gewesen sein. Ein 79jähriger Fahrer eines grauen VW Jetta fuhr dahinter in dieselbe Richtung. Der 35jährige Fahrer eines dritten, in dieselbe Richtung fahrenden Fahrzeugs habe auf einer Geraden mit seinem Pkw Mercedes beide Fahrzeuge überholen wollen, als der Fahrer des grauen Jetta ebenfalls zum Überholen ausscherte und mit dem bereits auf seiner Höhe fahrenden Mercedes seitlich zusammenstieß. Der Touran habe daraufhin gebremst, wonach der Jetta-Fahrer ein zweites Mal zum Überholen ausscherte und dabei frontal auf das Fahrzeugheck des Mercedes auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 2000 Euro. Sie waren weiter fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird der Fahrer bzw. die Fahrerin des VW Touran und auch andere Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 in Verbindung zu setzen. (aha)

