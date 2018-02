LPI-GTH: Wohnhaus überflutet - Erheblicher Sachschaden

Ruhla - Wartburgkreis (ots) - Ein noch unbekannter Täter richtete vergangenen Samstag, zwischen 12.00 Uhr und 22.00 Uhr, erheblichen Sachschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Sportheim an. Er hatte auf unbekannte Weise Wasserleitungen im obersten Stockwerk des Hauses geöffnet. Das austretende Wasser lief durch mehrere Zimmerdecken bis in die Wohnungen von drei Familien. Diese wurden von Verantwortlichen der Stadt Ruhla in Pensionen untergebracht. Ihre Wohnungen sind bis auf weiteres unbewohnbar. Die Versorgung des Hauses mit Strom und Wasser musste eingestellt werden. Bereits zwei Tage zuvor, am späten Donnerstagabend, hatte ein unbekannter Täter Absperrhähne in dem Haus geöffnet, wonach austretendes Wasser Zimmerdecken aufweichte, die anschließend zum Teil einbrachen. Die Polizei Eisenach ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie beziffert den Schaden vorläufig mit 60 tausend Euro. (aha)

