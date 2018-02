LPI-GTH: Weiterer Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Singen - Ilmkreis (ots) - Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr, sprengten unbekannte Täter auf unbekannte Weise an der Bushaltestelle in der Friedrich-Schönheit-Straße einen Zigarettenautomat. Sie stahlen Zigaretten in unbekannter Stückzahl und Bargeld in unbekannter Höhe. Der Automat wurde zerstört. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Im selben Zeitraum wurde im benachbarten Dörnfeld ebenfalls ein Zigarettenautomat gesprengt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schließt Zusammenhänge zwischen den Taten nicht aus und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Telefon 03677/6010, Bezugnummer 11-002740. (aha)

