LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag stahl ein unbekannter Täter aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Mauerstraße ein türkisfarbenes Fahrrad der Marke Specialized SX Trail im Wert von 600 Euro. Zeugenhinweise an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-004387. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell