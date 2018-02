LPI-GTH: Kennzeichentafel von Fahrzeug gestohlen

Marksuhl - Wartburg-Kreis (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist in Marksuhl die hintere Kennzeichentafel SLZ-VW31 von einem in der Eisenacher Straße abgestellten blauen VW Golf gestohlen worden. Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-004403. (kk)

