LPI-GTH: Schuppen teilweise abgebrannt - Brandstiftung

Böhlen - Ilm-Kreis (ots) - Wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei in Böhlen. Am Sonntagnachmittag ist ein freistehender Geräteschuppen in Brand geraten und teilweise ausgebrannt. Den Komplettabbrand konnte die Feuerwehr verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt. (kk)

