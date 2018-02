LPI-GTH: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Günthersleben-Wechmar - Landkreis Gotha (ots) - Durch noch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Mühlenstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten gestohlen. Zeugen, welche gegen 01.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Nennung der Bezugsnummer 01-004384 in Verbindung zu setzen. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell