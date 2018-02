LPI-GTH: Angriff im Supermarkt

Eisenach (ots) - Am Freitag, gegen 16:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Alexanderstraße in Eisenach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei geraten zunächst zwei Männer im Kassenbereich des Marktes in einen verbalen Streit. In der weiteren Folge greift einer der Männer den anderen körperlich an, in dessen Folge der Angegriffene an einem Finger und im Gesicht verletzt wird. Weiterhin werden Waren des Supermarktes durch die Auseinandersetzung beschädigt. Erst durch Eingreifen unbeteiligter Kunden kann der Täter zum Ablassen vom Opfer gebracht werden. Anschließend verlässt der Angreifer den Markt und kann noch vor Eintreffen der Polizei fliehen. Ein sofort hinzugerufener Rettungswagen verbringt den Geschädigten später zur medizinischen Behandlung ins Eisenacher Klinikum. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen kann der Täter im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (mwi)

