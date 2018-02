LPI-GTH: Frau "schrottet" betrunken ein Auto und flüchtet

Ilmenau (ots) - Den Slogan "Don´t drink and drive" hatte eine 22-jährige Frau aus Ilmenau wohl noch nie gelesen, denn sie fuhr mit einem Seat in der Freitagnacht gegen 23:00 Uhr in der Bücheloher Straße stadtauswärts entlang und hatte zuvor selbst ordentlich "getankt". Ganz plötzlich stand ihr eine Verkehrsinsel im Weg, sie rasierte die beiden Verkehrszeichen auf der Insel ab und landete im Straßengraben. "Macht nix, fahre ich einfach weiter..." muss sie gedacht haben, fuhr rückwärts aus dem Graben wieder heraus, wendete an der AGIP-Tankstelle und fuhr wieder stadteinwärts. Dass sie beim Unfall durch eine aufmerksame Anwohnerin beobachtet und am Auto Kühler und Ölwanne beschädigte, bemerkte sie aber nicht. Die hinzugerufene Polizei musste dann nur noch ihrer Ölspur folgen, um den Unfallwagen samt Fahrerin in der Straße Am Mittelfeld festzustellen. Hier stellte sich heraus, das die junge Dame zwar keine Fahrerlaubnis, dafür aber über 1,9 Promille Alkohol intus hatte. Die Feuerwehr musste zur kostenpflichtigen Beseitigung der Ölspur noch in der Nacht ausrücken, der Seat ist nur noch Schrott und eine saftige Strafe wird folgen, die Fahrt hat sich für die Dame also "richtig gelohnt". Und die Moral von der Geschichte: Lesen und lernen lohnt sich! (ef)

