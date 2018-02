LPI-GTH: Schaufensterscheibe beschädigt

Ilmenau (ots) - Die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäftes in der Fußgängerzone muss nach einer Beschädigung nun gewechselt werden, irgend jemand hat in der Freitagnacht etwas gegen die Scheibe geworfen, sodass diese über die gesamte Fläche wie ein Spinnennetz einriss. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 03677-601124 unter Angabe der Fallnummer 11-2717 zu melden. Vielen Dank für ihre Hilfe. (ef)

