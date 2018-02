LPI-GTH: Betrunken und unter Drogeneinfluss gefahren

Altenfeld (ots) - Ein 27-jähriger Mann fuhr in der frühen Sonntagnacht gg. 01:00 Uhr mit seinem Audi von Altenfeld in Richtung Kahlert. In einer Kurve endete die Fahrt dann im Straßengraben, die hinzugerufene Polizei erkannte als Ursache die Alkoholisierung von über 2,5 Promille und gleichzeitiger Konsum von Drogen des jungen Mannes, was dieser jedoch ganz anders sah. Zusehen musste er dann aber ganz real, wie sein Führerschein an Ort und Stelle eingezogen wurde. (ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell