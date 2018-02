LPI-GTH: Gartenhütte abgebrannt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand beim Brand einer Gartenhütte am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, in der Krusewitzstraße. Auf der Terrasse vor der Hütte war auf noch unbekannte Art und Weise Mobiliar in Brand geraten. In der weiteren Folge griff das Feuer auf das Terrassendach und die Außenwand des Gebäudes über. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei kann ein technischer Defekt oder eine natürliche Ursache ausgeschlossen werden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit im Bereich der Krusewitz- und der Leinastraße gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 und Angabe der Bezugsnummer 01-004354. (av)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

