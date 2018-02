LPI-GTH: "Planenschlitzer" unterwegs

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Gleich an sieben Sattelaufliegern und Lkw-Anhängern, welche auf dem Autohof an der BAB 4 geparkt wurden, schlitzten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag die Verdeckplanen auf, um zu sehen, welche Ladung sich auf diesen befand. Von einigen Fahrzeugen wurden Lebensmittel und Kleidungsgegenstände im Wert von einigen Tausend Euro gestohlen. Eine komplette Auflistung des Beuteguts liegt derzeit noch nicht vor, da mit einem Teil der Fahrzeugverantwortlichen noch keine Rücksprache gehalten werden konnte. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell