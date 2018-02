LPI-GTH: Drogen mitgeführt

Gotha (ots) - Gleich zwei Männer, welche Drogen mit sich führten, konnten am Freitagabend bei polizeilichen Kontrollen festgestellt werden. Um 17.35 Uhr stellten Beamte der Gothaer Polizei in der Erfurter Landstraße einen 17-Jährigen fest, welcher einen Joint mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch bei sich trug. Um 19.55 Uhr konnte bei einem 29-jährigen Mann in der Oststraße eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (av)

