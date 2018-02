LPI-GTH: Mit baulich verändertem Krad Verkehrsunfall verursacht

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped Simson und einem Pkw Audi kam es am Freitagnachmittag in der Lauchagrundstraße. Ein 17-jähriger Jugendlicher befuhr die Straße am rechten Fahrbahnrand, als er von einem 22-jährigen Mann mit dessen Pkw überholt wurde. Als der Pkw neben dem Moped fuhr, machte dieses einen Schwenker und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Simson am Motor baulich verändert wurde, so dass diese wesentlich schneller fahren kann, als erlaubt. Um die Auswirkungen der Veränderungen durch einen Gutachter prüfen zu lassen, wurde das Krad sichergestellt. Entsprechend des Ergebnisses würde dann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und anderer Delikte gegen den jugendlichen Fahrer ermittelt werden. (av)

