LPI-GTH: Unbekannter Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitag,im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr und 13.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der August-Trinius-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Pkw Peugeot und einem anderen, vermutlich rotem Pkw. Ein noch unbekannter Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und im Anschluss einen Zettel mit einem Hinweis am geparkten Pkw Peugeot hinterlassen. Dieser Zeuge wird nun von der Polizei in Gotha dringend gesucht. Er und auch andere Personen, welche den Unfall ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 01-004307 zu melden. (av)

