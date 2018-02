LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilmkreis (ots) - Vergangene Nacht sprengten unbekannte Täter in der Goethestraße auf unbekannte Weise einen Zigarettenautomat. Anwohner hatten gegen 03.50 Uhr ein lauten Knall wahrgenommen, der auf die genaue Tatzeit schließen lässt. Die unbekannten Täter stahlen Zigaretten in unbekannter Stückzahl und Bargeld in unbekannter Höhe. Der Automat wurde komplett beschädigt. An ihm entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Gotha bittet um Zeugenhinweise an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-002677. (aha)

