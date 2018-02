LPI-GTH: Dringendes Bedürfnis - Diebe bereichern sich

Arnstadt - Ilmkreis (ots) - Ein dringendes Bedürfnis hatten am Freitag, kurz nach 03.00 Uhr, zwei Unbekannte am Bussteig "Erfurter Kreuz". Aber nicht um sich zu erleichtern, sondern um sich zu bereichern. Der Münzautomat an der Eingangstür zur Toilette wurde mit Brachialgewalt aufgehebelt. Gestohlen wurde die Geldbox mitsamt Inhalt. Der Sachschaden ist mit 1800 Euro um ein vielfaches höher als die Beute. (kk)

