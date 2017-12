LPI-GTH: Verkehrsunfall direkt vor der PI Arnstadt-Ilmenau

Ilmenau (ots) - Am 26.12.2017 befuhr eine 20-Jährige Skodafahrerin die Amtsstraße in Ilmenau und beabsichtigte geradeaus über die Erfurter Straße in den Wiesenweg zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt gegenüber der von rechts kommenden, 44-Jährigen Renaultfahrerin. Es kam zur Kollision, wobei der Skoda im weiteren Verlauf gegen einen Stromkasten, ein Verkehrszeichen und eine Dachrinne eines angrenzenden Hauses stieß. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4300 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den beschädigten Stromkasten fiel zudem der Strom im Wiesenweg aus. Durch die PI Arnstadt-Ilmenau konnte der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Ilmenau erreicht werden, welcher sich der Reparatur annahm.

